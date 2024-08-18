Доктор: идеальный обед должен длиться 25—30 минут

Идеальный обед должен длиться 25—30 минут, посоветовал в беседе с RT доктор медицинских наук, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.

«Идеальный обед должен длиться 25—30 минут. Необходимо не спеша есть суп, второе — тогда вы заметите, что уже не хочется салата и десерта. Если вы обедаете быстро и съедаете все эти компоненты, то вскоре ощущаете переедание и тяжесть в желудке», — объяснил он.

По его словам, для того чтобы пища лучше усваивалась, её необходимо принимать медленно, хорошо разжёвывая.

«При этом просмотр кино или прослушивание книги влияет негативно, поскольку человек переключает своё внимание на сюжет, переживает за героев и не контролирует порции», — отметил эксперт.

Специалист посоветовал есть вместе с родными и близкими.

«Приятное общение располагает к неторопливому приёму пищи и удерживает человека от переедания. Человек даже может оставить еду на тарелке, поскольку почувствует сытость. Чувство голода притупляется рецепторами на растяжение в желудке, но пищевым маркером является повышение глюкозы в крови. На этот процесс нужно время, поэтому чувство сытости приходит через 10—15 минут», — заключил Березников.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян заявил в беседе с RT, что для борьбы с проблемой избыточного веса необходимо просвещать людей.