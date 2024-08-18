Тренер рассказал об опасности видеоуроков по фитнесу

Самостоятельные занятия фитнесом могут закончиться травмой, если руководствоваться видеоуроками, а не заниматься под наблюдением специалиста. Об этом рассказал фитнес-тренер Лев Гончаров.

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В интервью радио Sputnik он пояснил, что без контроля со стороны профессионального тренера человек может не рассчитать нагрузку.

«Когда женщина, например, включает телевизор и начинает делать утреннюю гимнастику, подражая мастеру спорта международного класса, то тут все на свой страх и риск, и дело может закончиться травмой», - объясняет Гончаров.

В этом случае у человека нет обратной связи: ты видишь спортсмена на экране, а за тобой никто не наблюдает и не видит, чем занимаешься.

«Ножки, которые привыкли ходить десять тысяч шагов в день и тысячу шагов в день, - это разные ножки с разными коленочками. Поэтому, если вы ходите только от дивана до холодильника и у вас есть лишние 40 килограммов веса, то, скорее всего, 35-летней женщине нужны "видосики", предназначенные для 70-летних пенсионеров», - рассказывает фитнес-тренер.

По его словам, необходимо в этом случае говорить не о возрасте по паспорту, а о биологическом возрасте и «остатках здоровья». А это определяет доктор или личный тренер, отметил Гончаров.

Тем людям, которые все-таки предпочитают домашние тренировки, необходимо прислушиваться к своему организму и сохранять здравый смысл, добавил фитнес-тренер. Например, если по телевизору мастер спорта международного класса делает тройное сальто, то не копировать такого спортсмена диктует инстинкт самосохранения.

Также эксперт отметил, что боль во время занятий является плохим сигналом, а хруст - нет. По его словам, врачи оценивают хруст без боли, как норму, а вот острая боль недопустима.

Ранее фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, как начать заниматься «с нуля».

По словам специалиста, в этом вопросе самое главное - сочетать правильное и сбалансированное питание и регулярные постепенные тренировки. При этом необходимо избегать нарушения режима занятий, поскольку это отбросит прогресс на несколько недель назад.