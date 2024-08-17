Четыре эффективных упражнения, чтобы снять боли в спине

Боли в спине — одна из самых распространенных жалоб. Сегодня высокие технологии позволяют человеку минимизировать необходимость в передвижениях. Однако, это играет злую шутку со здоровьем опорно-двигательного аппарата. Гиподинамия и многочасовое сидение за компьютером приводит к мышечному дисбалансу, а значит к болям в спине. Облегчить неприятные ощущения помогут некоторые упражнения.

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Причина возникновения

Боли в спине могут возникать по различным причинам:

Неправильная осанка — долгое сидение в неправильной позе может привести к напряжению мышц; Травмы — ушибы, растяжения или повреждения дисков могут вызывать острую боль; Дегенеративные изменения — например, остеохондроз, артрит и другие заболевания; Мышечные спазмы — их порой вызывает чрезмерная физическая нагрузка или стресс; Грыжа межпозвоночного диска — это состояние может давить на нервы и вызывать сильную боль; Инфекции — например, остеомиелит или инфекции почек, могут проявляться болями в спине; Проблемы с внутренними органами — например, заболевания почек, поджелудочной железы или желудка; Сидячий образ жизни — недостаток физической активности ослабляет мышцы спины.

Как избавиться от боли

Тренер международного уровня, специалист по коррекции осанки Ольга Мелякова поделилась с нами упражнениями, которые облегчат состояние и помогут снять болевые ощущения:

Исходное положение — лежа на спине

Крестец, грудная клетка и затылок расположены на одной линии. Одна нога вытянута вперед, вторая — поднята вверх, голень параллельна полу. Руки положите в диагональ от корпуса.

С выдохом начните закручивать ногу, которая наверху, в противоположную сторону. При этом попробуйте вытягиваться через колено. Голова поворачивается в противоположную сторону. На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 8—10 повторений на каждую сторону.

Исходное положение — стоя на четырех точках опоры

Ладони под плечевыми суставами, колени под тазобедренными суставами. Ладони отталкивают пол, грудная клетка и таз на одной линии.

С выдохом еще сильнее оттолкните пол ладонями и голенями, подтягивая лобковую кость к пупку и округляя спину. Голова — продолжение спины, взгляд между бедер. Со вдохом, начиная с таза, плавно и сегментарно начните разгибать позвоночник. Седалищные кости раскрываются, грудина тянется вперед и вверх.

Выполните 8—12 повторений.

Исходное положение — лежа на спине

Ноги согнуты в коленях, стопы расположены на полу. Крестец, грудная клетка, затылок расположены на одной прямой.

На вдохе начните разводить бедра в стороны, перекатывая стопы на внешнее ребро. С выдохом вернитесь в исходной положение.

Выполните 8—12 повторений.

Исходное положение — сидя в положении z-sit

Рука, одноименная с впереди лежащей ногой, находится в опоре.

На вдохе начните отталкиваться опорной рукой и голенями, поднимая таз вверх. Вторая рука вытягивается в сторону опорной руки, позвоночник перемещается в боковой наклон. С выдохом верните в исходное положение.

Выполните 8—12 повторений на каждую сторону.