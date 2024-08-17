Как справиться с обильным потоотделением своими силами? Врач дала 4 совета
Эндокринолог Квасова: с обильным потоотделением может помочь смена гардероба. Летом обычно сильно потеют все — а как иначе организму охладиться при жаркой погоде? Однако есть случаи, когда обильный пот выступает в любой ситуации, даже при совершенно комфортных условиях. Врач рассказала, почему возникает гипергидроз и как с ним можно работать.
Что такое гипергидроз
Как рассказала терапевт и эндокринолог Анастасия Квасова, гипергидроз — это расстройство, при котором наблюдается повышенная потливость, причем как по всей поверхности тела, так и в определенных местах, например, подмышками, на ладонях и так далее.
Почему возникает гипергидроз
Причиной может стать:
- проблемы с нервной системой;
- проблемы с эндокринной системой
- инфекционная болезнь;
- хронические интоксикации (из-за алкоголя, курения или наркотиков);
- игнорирование личной гигиены;
- синтетическая одежда;
- перегрев в теплой одежде;
- стресс в моменте.
Повышенная потливость может быть признаком серьезного заболевания. Но в таком случае к ней добавляются следующие симптомы:
- высокая температура;
- сильная слабость;
- быстрая утомляемость;
- боль и судороги;
- сильная жажда.