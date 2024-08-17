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Как справиться с обильным потоотделением своими силами? Врач дала 4 совета

Эндокринолог Квасова: с обильным потоотделением может помочь смена гардероба. Летом обычно сильно потеют все — а как иначе организму охладиться при жаркой погоде? Однако есть случаи, когда обильный пот выступает в любой ситуации, даже при совершенно комфортных условиях. Врач рассказала, почему возникает гипергидроз и как с ним можно работать.

Как справиться с обильным потоотделением своими силами
© Unsplash

Что такое гипергидроз

Как рассказала терапевт и эндокринолог Анастасия Квасова, гипергидроз — это расстройство, при котором наблюдается повышенная потливость, причем как по всей поверхности тела, так и в определенных местах, например, подмышками, на ладонях и так далее.

Почему возникает гипергидроз

Причиной может стать:

  1. проблемы с нервной системой;
  2. проблемы с эндокринной системой
  3. инфекционная болезнь;
  4. хронические интоксикации (из-за алкоголя, курения или наркотиков);
  5. игнорирование личной гигиены;
  6. синтетическая одежда;
  7. перегрев в теплой одежде;
  8. стресс в моменте.

Повышенная потливость может быть признаком серьезного заболевания. Но в таком случае к ней добавляются следующие симптомы:

  • высокая температура;
  • сильная слабость;
  • быстрая утомляемость;
  • боль и судороги;
  • сильная жажда.
ЗОЖ