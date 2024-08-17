Как справиться с обильным потоотделением своими силами

Эндокринолог Квасова: с обильным потоотделением может помочь смена гардероба. Летом обычно сильно потеют все — а как иначе организму охладиться при жаркой погоде? Однако есть случаи, когда обильный пот выступает в любой ситуации, даже при совершенно комфортных условиях. Врач рассказала, почему возникает гипергидроз и как с ним можно работать.

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Что такое гипергидроз

Как рассказала терапевт и эндокринолог Анастасия Квасова, гипергидроз — это расстройство, при котором наблюдается повышенная потливость, причем как по всей поверхности тела, так и в определенных местах, например, подмышками, на ладонях и так далее.

Почему возникает гипергидроз

Причиной может стать:

проблемы с нервной системой; проблемы с эндокринной системой инфекционная болезнь; хронические интоксикации (из-за алкоголя, курения или наркотиков); игнорирование личной гигиены; синтетическая одежда; перегрев в теплой одежде; стресс в моменте.

Повышенная потливость может быть признаком серьезного заболевания. Но в таком случае к ней добавляются следующие симптомы: