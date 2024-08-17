Специалист высказался о неочевидной угрозе для жизни пожилых людей

Врач высшей категории Александр Горячев назвал неочевидную угрозу для жизни пожилых людей.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он заявил, что речь идёт о падении, что представляет собой серьезную проблему, затрагивающую множество аспектов их здоровья и благополучия людей в возрасте 60+. При этом, по его словам, многие граждане даже не осознают всех последствий подобных инцидентов.

«С возрастом риск падений значительно увеличивается, что может привести к тяжёлым травмам: переломам, ушибам и даже черепно-мозговым травмам, – пояснил специалист. – Снижение мышечной силы, ухудшение равновесия, проблемы со зрением, хронические заболевания и побочные эффекты от приёма лекарств – всё это увеличивает риск падений».

Также, добавил Горячев, повышает риск травматизации плохое освещение и скользкие полы дома. Чтобы предотвратить падения у пожилых граждан, он рекомендует соблюдать ряд профилактических мер.

«Необходимо добавить в режим дня умеренную физическую активность, ведь регулярные упражнения, направленные на укрепление мышц и улучшение равновесия, помогают снизить вероятность падений», – отметил доктор.

Помимо этого, указал он, важно обеспечить должное освещение в доме, особенно в коридорах и на лестницах, убрать лишние предметы с пола и использовать нескользящие ковры.

«Кроме того, пожилым людям рекомендуется обязательно проходить медицинские осмотры и заниматься умственным трудом. Чтение, кроссворды, головоломки, викторины – всё это будет поддерживать мозг в активном состоянии и поможет избежать развития деменции», – резюмировал Горячев.

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