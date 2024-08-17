Нутрициолог объяснил, чем могут быть опасны грибы

Август по праву можно считать расцветом сезона грибов. Однако этот продукт не настолько полезен, как кажется. О его вреде во время беседы с корреспондентом «Ямал 1» Елизаветой Поварницыной рассказала ямальский нутрициолог Марина Мальгина.

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"Грибы – это достаточно тяжелая пища для пищеварения. Это связано с тем, что оболочки клеток продукта содержат хитин, который плохо переваривается. Именно поэтому грибы считаются тяжелой пищей", – объяснила специалист.

Продукт не стоит злоупотреблять людям, имеющим проблемы с ЖКТ, и маленьким детям. Так как грибы – это источник белка растительного происхождения, есть риск получить приличную порцию тяжелых металлов – кадмий, свинец, ртуть, – предупредила нутрициолог.

Среди всех грибов самым ценным по своему составу и пользе является белый гриб. Именно в нем содержится большое количество селена, который обладает мощной антиоксидантной активностью.

"Питательная ценность белого гриба близка к животному белку", – сообщила Мальгина.

Она добавила, что, помимо вредных, грибы обладают множеством полезных свойств. Так, В 100 граммах продукта в свежем виде содержится от 5 до 25% рекомендуемой суточной нормы пищевых волокон. Более того, грибы имеют высокое содержание белка, углеводов, клетчатки и низкое содержание жира.

Ранее ямальский нутрициолог в День мусорной еды назвала самые опасные продукты.