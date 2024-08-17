Тренер посоветовал упражнение для здоровой спины и рельефного пресса

Фитнес-тренер Егор Ходырев посоветовал упражнение для здоровой спины и рельефного пресса. Его слова приводит «Чемпионат».

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Ходырев рекомендовал делать ситапы.

«Выполнение этого элемента сделает осанку более красивой, улучшит устойчивость корпуса, снизит вероятность травм спины, повысит спортивную производительность и улучшит общее самочувствие», — объяснил специалист.

Также Ходырев рассказал, как правильно выполнять упражнение. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и разведены в стороны, стопы близко к ягодицам, поясница прижата к полу.

«Делайте выдох и сгибайте туловище. Поднимайте корпус тела вверх в положение сидя на ягодицах с прямой спиной. Начните движения с отрыва лопаток от пола, плавно поднимая всю спину целиком. Руками касайтесь пола. Делайте усилие на выдохе и плавно возвращайте спину в исходное положения», — описал он технику.

Кроме того, упражнение можно выполнять в разных вариациях: с поворотом туловища в верхней точке, с подъемом на стопы и утяжелением гантелями. Ходырев предложил делать три подхода от 10 до 25 повторений.

Ранее Ходырев посоветовал упражнение, которое поможет укрепить ноги и развить баланс. Он предложил выполнять приседания на одной ноге (приседания пистолетиком).