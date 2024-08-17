Безопасно ли есть малину с жуками, червяками и их личинками

Гастроэнтеролог Кашух: вреда от жуков в малине не будет . Малина — прекрасная, сочная, сладкая и ароматная ягода. Её вкусно есть и просто так, и добавлять в десерты, и делать заготовки на зиму. Единственная проблема — в ней часто попадаются насекомые. Особенно если речь идёт о малине с куста. Разбираемся, безопасна ли такая ягода.

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Почему в малине много жуков

Как рассказала «Life.ru» гастроэнтеролог Екатерина Кашух, все хоть раз в жизни съедали жука или червяка вместе с малиной.

Некоторые из них — например, малинные жуки — откладывают яйца прямо в бутон цветка. В результате потомство рождается прямо в ягоде. Чтобы избавиться от всех жуков, нужно разломить ягоду и внимательно её изучить. Только мало кто будет этим заниматься.

Безопасна ли малина с жуками

По словам эксперта, вреда от поедания малины с насекомыми не будет — никаких болезней или яда они не принесут. Более того, незваные гости — хороший знак. Это значит, что следов пестицидов в малине нет.

Как избавиться от червяков

Чтобы удалить всю живность из ягоды, их нужно залить водой и дождаться пока все жуки всплывут на поверхность, объяснила эксперт.