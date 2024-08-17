Почему дыню нельзя сочетать с другими продуктами

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова объяснила, почему дыню не стоит есть с другими продуктами. Специалист объяснила это нарушением пищеварения.

По словам Сухоруковой, дыня подвергается ферментации в тонком кишечнике, а не в желудке. Поэтому способствует плохому перевариванию и другой съеденной пищи.

К тому же дыня опасна провокацией инсулиновых скачков.

«Дыня не подвергается ферментации в желудке, а только в тонком кишечнике. Она «тащит» за собой продукты, съеденные до неё, так как в желудке она не задерживается. Это приводит к вздутию, отрыжке, нарушениям стула, потому что другая пища не успела перевариться в желудке и не может доперевариться в кишечнике», — рассказала Сухорукова.

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