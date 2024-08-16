100-летняя женщина раскрыла свой секрет долголетия

100-летняя женщина из США поделилась секретами долголетия. О ней пишет ABC 7.

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Жительница города Анахайм Мэри Энн Роджерс отпраздновала юбилей — ей исполнилось сто лет. Несмотря на преклонный возраст, американка недавно обновила водительское удостоверение и приехала на вечеринку в свою честь за рулем. Кроме того, по словам друзей и родных, Роджерс по-прежнему ведет активный образ жизни, любит готовить и занимается садоводством.

За свою долгую жизнь Роджерс родила и вырастила 11 детей. В 19 лет она записалась добровольцем в Военно-морские силы США и участвовала в боевых действиях во время Второй мировой войны. Роджерс назвала секретом долголетия бокал пива, который она выпивает в пять часов вечера.

Ранее жительница британского города Нортуич отметила 104-й день рождения. Она объяснила свое долголетие любовью к вину и джину.