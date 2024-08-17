Фитнес-тренер пользу зумбы

Фитнес-тренер: зумба задействует все группы мышц
Фитнес-инструктор, диетолог и нутрициолог Сергей Серегин считает, что во время занятий зумбой появляется мотивация к тренировкам. Данный вид фитнеса относится к линейке групповых занятий. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.
Зумба хорошо подходит для групповых тренировок. Во время занятий у человека задействуются все группы мышцы одновременно. Эксперт добавил, что с помощью зумбы можно как сбросить, так и набрать вес.
«Результат зависит индивидуально от целей каждого спортсмена. Если человек хочет похудеть, то зумбу стоит совмещать с силовыми тренировками, правильно питаться и придерживаться режима. Тогда результат не заставит ждать, лишние килограммы уйдут в течение 2-3 месяцев», – подытожил эксперт.