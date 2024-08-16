Диетолог назвал самое полезное варенье

Наибольшее количество полезных веществ сохраняется в "холодном" варенье и "пятиминутке". Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина.

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16 августа в России отмечается День малинового варенья. По словам эксперта, в целом все ягоды и фрукты богаты прежде всего витамином С, который не выдерживает термической обработки. Поэтому его может практически не быть в варенье, которое долго варили.

Для того чтобы максимально сохранить пользу ягод и фруктов, варенье важно подвергать минимальной термической обработке. Как вариант – так называемая пятиминутка.

"Также хорош способ, при котором ягоды добавляют в уже кипящую воду, – витамин при этом не так сильно разрушается. А лучше всего готовить "холодное" варенье, то есть ягоды или фрукты просто перетирать вместе с сахаром и затем хранить в холодильнике. Либо замораживать в морозилке", - Мария Миркискина, врач-диетолог.

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"Кроме того, кожуру с фруктов и ягод советую не убирать, так как именно в ней содержится наибольшее количество витаминов и микроэлементов", – добавила Миркискина.

Варенье богато еще и витаминами группы В, А и Е, а также различными микроэлементами, такими как калий, медь, железо. И, в отличие от витамина С, они не так сильно разрушаются при термической обработке и сохраняются в большем объеме. Плюс при любом виде обработки в варенье остается много клетчатки, плодотворно влияющей на работу кишечника, подчеркнула диетолог.

А еще каждый вид варенья имеет свою индивидуальную пользу.

"Например, малиновое богато салициловой кислотой, обладающей жаропонижающим действием. Поэтому его часто используют при лечении простудных заболеваний. Хотя, конечно, им нельзя полностью заменить лекарственные препараты", - Мария Миркискина, врач-диетолог.

Варенье из черешни и вишни содержит много железа, поэтому его полезно есть тем, у кого дефицит этого элемента, отметила диетолог.

В составе абрикосового много калия, который благотворно влияет на сердечную мышцу. Его хорошо выбирать в качестве десерта людям, занимающимся спортом, тяжелым физическим трудом. А в брусничном много пектина. Это вещество является природным абсорбентом, выводит вредные вещества из организма, способствует нормальной работе кишечника и развитию полезной микрофлоры, добавила Миркискина.

При этом диетолог все же напомнила, что в любом случае варенье – это десерт, который содержит большое количество сахара. Поэтому употреблять его надо в ограниченных количествах, тем более людям с сахарным диабетом или с ожирением.

Также с осторожностью стоит употреблять варенье аллергикам, ведь многие фрукты и ягоды могут вызывать аллергию.

"И не советую давать варенье детям до трех лет – таким малышам не стоит есть продукты, содержащие сахар", – предупредила диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что самые полезные свежевыжатые соки – это те, что приготовлены из овощей. В них, в отличие от фруктовых, содержится меньше сахара и органических кислот, которые могут раздражать желудочно-кишечный тракт.