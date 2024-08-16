Врач посоветовал не сидеть дольше 10 минут в одной позе

Врач лечебной физкультуры Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой Лев Семёнов посоветовал не сидеть дольше 10 минут в одной позе, даже если она считается правильной.

«Нужно постоянно менять положение», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, компьютерное кресло должно быть твёрдым, а его спинка — вогнутой вовнутрь, в сторону изгиба позвоночника. Важным является и то, чтобы высоту кресла можно было менять.

«Отрегулируйте её так, чтобы ноги полностью стояли на полу, а колени находились на одном уровне с бёдрами. При правильной настройке ваши ноги окажутся согнутыми под углом в 90 градусов», — уточнил Семёнов.

Как отметил эксперт, если подходящего кресла нет, то можно использовать различные подушки.

Ранее главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, научный руководитель отделения иммунологии и аллергологии НИКИ детства Минздрава Московской области Андрей Продеус в беседе с «Радио 1» рассказал о методах профилактики ротавируса.