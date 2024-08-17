Трихолог раскрыл, как обезопасить себя от облысения

Существует одна ошибка при укладке волос, которая может привести к облысению. Об этом, ссылаясь на американского трихолога Мелиссу Маллам, пишет The Sun.

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По словам эксперта, весь секрет кроется в правильном расчёсывании. Делать это нужно от корней к концам, а не наоборот. Маллам также дала несколько рекомендаций по сохранению эластичности волос. Во время сушки нужно использовать полотенца из микрофибры. Для укладки прядей лучше применять резинки из шёлка. Специалист также посоветовала присмотреться к наволочкам из того же материала.

В норме у человека в день выпадает от 50 до 300 волос. Длинные всегда замещаются короткими, так что изменений в объёме причёски не заметно. Как понять, что шевелюра скоро поредеет, «Клопс» рассказала калининградский врач-дерматолог, трихолог Марина Печенина.