Терапевт назвал продукты, улучшающие метаболизм

Все напитки, которые содержат кофеин, такие как кофе и черный чай, действительно немного ускоряют метаболизм. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

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«Кофеин действует на организм тонизирующим образом: улучшает работоспособность, улучшает нервно-мышечную передачу, немного повышает число сердечных сокращений, обладает естественным мочегонным действием», — рассказала диетолог.

Также, по ее словам, сюда следует отнести различные напитки, которые содержат жгучие вещества. Например, имбирный чай.