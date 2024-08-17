Подход устарел: врач рассказала об опасности советских лечебных диет

Советская система лечебных диет-столов не отвечает требованиям современности. Она не помогает избавляться от болезней и может ухудшить качество жизни. Об этом в субботу, 17 августа, сообщила врач-гастроэнтеролог клиник DocDeti и DocMed Ольга Горячева.

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— Строгих рекомендаций по питанию нет даже при таких серьезных болезнях, как воспалительные заболевания кишечника, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни поджелудочной железы, — рассказала Горячева.

По ее словам, в предписаниях врачей все еще можно встретить номерные столы. Это лечебные диеты, которые придумал советский врач Мануил Певзнер. По мнению специалиста, такой подход устарел и не повышает эффективности лечения. Прошло много лет с момента составления этих диет, и современные исследования обосновали новый подход к питанию, пишет Gazeta.ru.

Карнивор-диета — низкоуглеводный режим питания, благодаря которому можно избавиться от нескольких килограммов. Ее еще называют диетой хищников. Что это за диета и есть ли от нее польза, «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Средиземноморская диета заметно снижает риск когнитивных нарушений и развития деменции у пожилых людей. Особенно это актуально для женщин старше 65 лет.