Развеян миф о существовании «жаворонков» и «сов»

Человек способен самостоятельно регулировать режим, привычка ложиться спать в определённое время вырабатывается за 21 день. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила психиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук, диетолог Диана Генварская.

«Нет жаворонков и нет сов, есть режим дня, к которому мы привыкаем за 21 день. То есть мы сами можем регулировать любые режимы и также впоследствии регулировать вот эти гормоны. Если мы просто последим за собой в течение определённого времени. А известно, что нейрональные связи становятся за 21 день и более. И тогда вы увидите, что, если вы ложитесь с 10 до 12, что норма. То вы к этому времени будете хотеть спать и уже за два часа будете снижать свою деятельность, организм будет готовиться, и вам не надо будет его из-под палки погружать в сон. И вы встаёте в прекрасной форме. То есть ваши дивиденды — это то, что у вас много энергии и нет желания поспать днём. И весь цикл от утра до вечера вы будете в прекрасной энергетической форме».

Ранее сомнолог назвала оптимальную дозировку мелатонина. Российские врачи чаще всего назначают пациентам три мг. Применение препаратов с более высоким содержанием гормона «необоснованно».