Названа главная ошибка утром, которая приводит к раннему уходу из жизни

Чтобы с самого утра организм человека получал все необходимое - белок, микроэлементы и прочее - необходимо завтракать. Систематически лишая себя первого приема пищи, человек сильно рискует здоровьем. Об этом предупредила доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

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Как отметила врач, у каждого, кто отказывается есть утром, есть на то свои причины. Например, поздний подъем, домашние дела, сбор ребенка в школу, да и просто отсутствие аппетита. В результате вырабатывается устойчивая привычка не завтракать.

"Если человек много лет не завтракал, то ему и не захочется", - пишет в своем телеграм-канале Зухра Павлова, подчеркивая, что есть много исследований, которые показали очень высокий риск развития у человека, который игнорирует первый прием пищи, метаболического синдрома.

Опасность последнего многие недооценивают, однако он скрывает опасные последствия, являясь предвестником сердечно-сосудистых недугов, в том числе инсультов и инфарктов, внезапного ухода из жизни, онкологии и сахарного диабета второго типа.

Чтобы захотеть завтракать, нужно укладываться спать вовремя, не позже 23:00. Ужинать желательно до 19:30. В этом случае "к 7 утра вы будете очень голодным, потому что пройдет почти 12 часов", пишет врач.

"Дальше дело за малым - завтракать сбалансированно, чтобы организму хватало всех микроэлементов, а значит и энергии", - подчеркнула эндокринолог.

Что касается метаболического синдрома, то в борьбе с ним важно на первом этапе уменьшать количество жировой ткани в организме. Возможно, понадобится включить лекарственные препараты - для борьбы с последствиями синдрома. Например, снижения давления, холестерина. Решение примет лечащий врач.