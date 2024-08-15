Стала известна предельно допустимая суточная доза соли

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять взрослому человеку не более пяти граммов соли в день, заявила NEWS.ru диетолог Кристина Войт. Она отметила, что это примерно чайная ложка без горки.

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Чтобы понять сколько вы потребляете соли, добавляете ее не во время приготовления, а в готовое блюдо себе в тарелку. Таким образом легко контролировать объем соли, — посоветовала она.

При этом, как врач уточняла ранее, самым полезным для человека видом соли является йодированная. Войт добавила, что до 70% россиян могут испытывать нехватку йода в организме.

До этого гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила, что малосольные огурцы могут нормализовать пищеварение, эти овощи богаты витаминами. Однако в больших количествах употреблять огурцы не стоит, так как избыток соли может привести к отекам, повышению давления, нагрузке на сердце. В целом достаточно съедать три малосольных огурца в день.

Тем временем врач-диетолог Марьяна Джутова предупредила, что взрослому человеку можно есть лишь одну-две столовые ложки меда в день. Кроме того, нужно помнить о возможной аллергии на этот продукт. Не рекомендуется давать мед детям до двух лет, поскольку у них слабый пищеварительный тракт.