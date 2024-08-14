Огурец оказался полезен при высоком давлении

Артериальное давление представляет собой силу, с которой кровь давит на артерии. Для его контроля важно придерживаться сбалансированного рациона, в котором есть и огурцы.

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Известно, что огурец помогает при солнечных ожогах, лишнем весе, защищает от акне, борется со старением, появлением морщин.

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Также считают, что огурцы положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Всё потому, что в их состав входят магний, калий, клетчатка. Они регулируют кровяное давление и помогают его снижать.

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