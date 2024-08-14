Названа жирная еда, которая полезна для сосудов и отодвигает старость

Новое исследование разрушает миф о вреде жирной пищи. Ученые выяснили, что правильное употребление жиров может быть полезным для здоровья, особенно если речь идет о средиземноморской диете.

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Исследование показало, что люди, придерживающиеся в течение пяти лет средиземноморской диеты, богатой орехами и оливковым маслом, риск развития атеросклероза на 28 процентов. Дополнительное употребление высококачественного оливкового масла усилило положительные эффекты, снизив риск преждевременной смерти на 10 процентов.

Помимо этого, ученые подчеркнули важность рациона, богатого растительной пищей, с ограничением потребления красного мяса и молочных продуктов. Такой подход привел к дополнительному снижению смертности на 8 процентов.

Ключевым элементом полезных жиров являются омега-3 кислоты, которые способствуют нормальному функционированию сосудов, предотвращая атеросклероз и регулируя свертываемость крови. Омега-3 кислоты содержатся в льняном масле, печени трески и грецких орехах, делая их ценными продуктами в здоровом питании, передает издание «Говорит Уфа».

Средиземноморская диета заметно снижает риск когнитивных нарушений и развития деменции у пожилых людей. Особенно это актуально для женщин старше 65 лет.