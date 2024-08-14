Диетолог назвал продукты, которые помогут снизить холестерин

Четыре продукта с углеводами, которые снизят холестерин
Мы часто слышим о необходимости сокращения употребления продуктов с содержанием углеводов, в это же время углеводные продукты могут прекрасно справиться с повышенным холестерином, если у вас есть такая проблема. Мы поговорили с диетологом Татьяной Петровой, которая подсказала, на какие продукты в этом случае стоит обратить внимание.
Овес
Овсяная каша — прекрасный завтрак, а если ее правильно приготовить, то еще и принесет много пользы вашим сосудам. Отсутствие глютена в овсе помогает получить заряд энергии и отрегулировать пищеварение. Кроме того, наш эксперт поясняет, что в овсе много клетчатки, а значит, при регулярном употреблении вы будете терять вес и облегчать нагрузку на кровеносную систему.
Груша
Этот фрукт помогает выводить из организма токсины и шлаки. Татьяна:
«В груше содержится лигнин — клетчатка, которая не растворяется, она прекрасно запускает кишечник и со временем уровень холестерина снижается, так как происходит прекрасное очищение организма».
Примерно по тому же принципу работают яблоки.
Апельсиновый фреш
Свежевыжатый апельсиновый сок часто становится главным героем завтраков, наравне с кофе. Но знали ли вы, насколько он полезен, если не считать огромной дозы витамина С? Татьяна:
«Тут важно помнить, что апельсиновый сок полезен только без сахара, идеально, если там будет мякоть».
Сок апельсина довольно быстро снижает гликемический индекс после еды.
Картофель
Если вы на диете, то с картофелем стоит быть осторожнее, и все же отказываться от картофеля в своем рационе не стоит. Растворимая клетчатка в картофеле, по словам нашего эксперта, уменьшает всасывание холестерина в крови. Главное, при приготовлении картофеля не использовать много масла и стараться не обжаривать его.