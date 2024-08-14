Диетолог назвал продукты, которые помогут снизить холестерин

Мы часто слышим о необходимости сокращения употребления продуктов с содержанием углеводов, в это же время углеводные продукты могут прекрасно справиться с повышенным холестерином, если у вас есть такая проблема. Мы поговорили с диетологом Татьяной Петровой, которая подсказала, на какие продукты в этом случае стоит обратить внимание.

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Овес

Овсяная каша — прекрасный завтрак, а если ее правильно приготовить, то еще и принесет много пользы вашим сосудам. Отсутствие глютена в овсе помогает получить заряд энергии и отрегулировать пищеварение. Кроме того, наш эксперт поясняет, что в овсе много клетчатки, а значит, при регулярном употреблении вы будете терять вес и облегчать нагрузку на кровеносную систему.

Груша

Этот фрукт помогает выводить из организма токсины и шлаки. Татьяна:

«В груше содержится лигнин — клетчатка, которая не растворяется, она прекрасно запускает кишечник и со временем уровень холестерина снижается, так как происходит прекрасное очищение организма».

Примерно по тому же принципу работают яблоки.

Апельсиновый фреш

Свежевыжатый апельсиновый сок часто становится главным героем завтраков, наравне с кофе. Но знали ли вы, насколько он полезен, если не считать огромной дозы витамина С? Татьяна:

«Тут важно помнить, что апельсиновый сок полезен только без сахара, идеально, если там будет мякоть».

Сок апельсина довольно быстро снижает гликемический индекс после еды.

Картофель

Если вы на диете, то с картофелем стоит быть осторожнее, и все же отказываться от картофеля в своем рационе не стоит. Растворимая клетчатка в картофеле, по словам нашего эксперта, уменьшает всасывание холестерина в крови. Главное, при приготовлении картофеля не использовать много масла и стараться не обжаривать его.