Диетолог назвал продукты для улучшения психического здоровья

Улучшить сон и уменьшить тревогу помогут богатые белком продукты, заявил диетолог Эдвард Мазер. Его слова цитирует издание Daily Mail.

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Прежде всего Мазер рекомендовал включить в рацион лосось, так как этот вид рыбы, помимо белка, богат омега-3 жирными кислотами и витамином D, необходимыми для работы мозга.

«Эти питательные вещества полезны для психического здоровья, поскольку они играют важную роль в регуляции нейромедиаторов, активирующих выработку дофамина и серотонина, что приводит к успокаивающему и расслабляющему эффекту», — объяснил он.

Еще одним продуктом для уменьшения тревоги и улучшения качества сна Мазер назвал миндаль. В составе этого ореха содержится большое количество магния — примерно 270 миллиграммов на 100 грамм. Этот микроэлемент способствует здоровью нервной системы, так как обладает успокаивающим действием и помогает контролировать уровень стресса, объяснил диетолог.

Также стоит включить в рацион чернику, продолжил Мазер. В этой ягоде присутствует большое количество витамина С — в одной чашке примерно 25 процентов рекомендуемой суточной нормы, рассказал он.

Наконец диетолог предложил чаще есть темный шоколад, в котором содержание какао составляет не менее 70 процентов. Это сладкое лакомство не только помогает снизить кровяное давление, но и улучшает приток крови к мозгу и сердцу, что позволяет чувствовать себя менее тревожно, подытожил он.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева посоветовала худеющим людям включить в рацион семгу, так как с 100 граммах этого продукта содержится суточная норма хрома, который необходим для контроля аппетита. Также семга богата селеном, необходимым для здоровья щитовидной железы и синтеза тестостерона, который, в свою очередь, способствует похудению, добавила диетолог.