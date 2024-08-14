Кардиолог рассказал, от какого продукта стоит отказаться при высоком давлении

Назван продукт, отказ от которого поможет снизить артериальное давление. По словам кардиолога Германа Гендельмана, это сахар.

© runews24.ru

Об этом врач заявил в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам Гендельмана, вред сахара для гипертоников был доказан учеными. Они провели исследование, в рамках которого испытуемым в течение девяти дней нельзя было употреблять сахар. При этом речь идет всего лишь о добавочном сахаре.

В результате через полторы недели эксперимента состояние гипертоников нормализовалось. У них снизилось давление, уровень сахара в крови и даже вес.

Кроме того, испытуемые заявили, что после отказа от добавочного сахара, вся еда стала казаться им слаще.

Через шесть месяцев участники эксперимента снова вернулись к ученым. Сбор данных показал, что за это время из-за отказа от сахара они сбросили в среднем семь килограммов, их талия стала тоньше на шесть сантиметров, а артериальное давление снизилось десять миллиметров ртутного столба.

«Не каждое лекарство это делает», — отметил Гандельман.

Также кардиолог сообщил результаты другого исследования. Оказалось, что при отказе от сахара риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 17%.

Между тем, ранее Гендельман назвал способ профилактики диабета. По его словам, для того, чтобы снизить вероятность развития диабета в рацион стоит включить семена ячменя.

Также Герман Гендельман напомнил россиянам об опасных привычках при посещении бани и сауны, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем вплоть до смерти.