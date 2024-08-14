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Отказ всего от одного продукта поможет снизить давление

Назван продукт, отказ от которого поможет снизить артериальное давление. По словам кардиолога Германа Гендельмана, это сахар.

Кардиолог рассказал, от какого продукта стоит отказаться при высоком давлении
© runews24.ru

Об этом врач заявил в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам Гендельмана, вред сахара для гипертоников был доказан учеными. Они провели исследование, в рамках которого испытуемым в течение девяти дней нельзя было употреблять сахар. При этом речь идет всего лишь о добавочном сахаре.

В результате через полторы недели эксперимента состояние гипертоников нормализовалось. У них снизилось давление, уровень сахара в крови и даже вес.

Кроме того, испытуемые заявили, что после отказа от добавочного сахара, вся еда стала казаться им слаще.

Через шесть месяцев участники эксперимента снова вернулись к ученым. Сбор данных показал, что за это время из-за отказа от сахара они сбросили в среднем семь килограммов, их талия стала тоньше на шесть сантиметров, а артериальное давление снизилось десять миллиметров ртутного столба.

«Не каждое лекарство это делает», — отметил Гандельман.

Также кардиолог сообщил результаты другого исследования. Оказалось, что при отказе от сахара риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 17%.

Между тем, ранее Гендельман назвал способ профилактики диабета. По его словам, для того, чтобы снизить вероятность развития диабета в рацион стоит включить семена ячменя. 

Также Герман Гендельман напомнил россиянам об опасных привычках при посещении бани и сауны, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем вплоть до смерти.

ЗОЖ
Герман Гендельман
Первый канал