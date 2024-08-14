Так худели в СССР: диетолог оценил эффективность популярных советских диет

В советское время существовало несколько популярных диет, которые помогали женщинам поддерживать себя в форме. Эти методы питания для похудения отличаются от современных. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой о пользе и вреде диет из прошлого.

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Кремлевская диета

По словам специалиста, кремлевская диета была одной из самых известных в Советском Союзе. Ее разработали в середине прошлого века для поддержания здоровья и физической формы высшего руководства СССР, а также космонавтов.

— В основе кремлевской диеты лежит принцип ограничения углеводов и увеличение доли белков и жиров в рационе питания. Она должна была повысить работоспособность и выносливость человека, который ведет активный образ жизни, — рассказала Редина.

Все продукты по этой диете оцениваются в условных единицах или баллах, пояснила диетолог:

— Например, один грамм углеводов равен одной единице. Для похудения человеку необходимо не превышать 40–60 баллов в день. Во время похудения исключаются хлеб, рис, макароны, сладкие продукты. А основу питания составляют полезные белки, такие как мясо, рыба, яйца, а также жиры — орехи и масло.

По ее мнению, сокращение углеводов действительно способствует быстрой потере веса, снижению уровня сахара в крови, а полезные белки и жиры ускоряют метаболизм и надолго насыщают, предотвращая переедание.

— Однако, если употреблять в пищу повышенное количество жиров, может повыситься холестерин, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А большое количество белков может негативно сказываться на работе почек, — считает собеседница «ВМ».

Советские разгрузочные дни

Диетолог напомнила, что разгрузочные дни полезны для здоровья, потому что помогают очистить организм от шлаков и токсинов.

— Снижается нагрузка на почки и печень, поэтому выходят токсины. Также разгрузочные дни улучшают работу пищеварительной системы, полезные вещества начинают лучше усваиваться. И, как следствие, происходит снижение веса, — отметила Редина.

При этом эксперт предупредила, что частые разгрузочные дни могут привести к нарушению обмена веществ. Организм постепенно адаптируется к периодическим ограничениям и замедляет метаболические процессы для сохранения энергии.

Лечебный стол № 8

Как рассказала специалист, «Лечебный стол № 8» разработан для людей с избыточным весом и ожирением.

— Основное преимущество данной диеты заключается в эффективной потере веса. Снижение калорийности и ограничение потребления жиров и углеводов способствует сжиганию жировых запасов. У человека улучшается обмен веществ, снижается нагрузка на сердце и сосуды, стабилизируется уровень сахара в крови, увеличивается уровень жизненной энергии, — перечислила Редина.

Диетолог подчеркнула, что при строгом соблюдении диеты возможно недостаточное поступление в организм некоторых витаминов и минеральных веществ. Это происходит из-за ограничения жиров и простых углеводов.

Советская монодиета

Монодиета предполагает питание в течение определенного промежутка времени идентичным набором продуктов, пояснила эксперт.

— Монодиета не требует сложного планирования. Это удобно для людей с напряженным графиком, у которых нет времени на приготовление сложных блюд. Это позволяет человеку более осознанно подходить к своему рациону, контролировать размеры порций и количество пищи, — заверила Редина.

Но диетолог предупредила, что монодиета не обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Длительное питание только одним продуктом может привести к дефициту важных веществ, таких как белки, жиры и углеводы.