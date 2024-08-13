Восемь продуктов, которые ошибочно считаются диетическими

Многие люди не понимают, почему при похудении не могут достичь желаемых результатов. В большинстве случаев причиной становятся продукты, которые ошибочно воспринимаются человеком как диетические: например, арбуз или растительное масло. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, многие люди при похудении не исключают из рациона продукты, мешающие снижению веса.

— Во время похудения люди нередко считают калории. Но неправильно подсчитывать исключительно калории — важно обращать внимание и на гликемический индекс продуктов. Такие продукты, как арбуз, виноград или черешня, довольно низкокалорийны, но они содержат много сахара. Калории подсчитываются на 100 граммов, но кто будет есть такое небольшое количество того же арбуза? К тому же люди могут есть арбуз ежедневно, — объяснила эксперт.

Некоторые продукты становятся вредными для худеющих после термической обработки, заметила Соломатина. Например, в моркови и свекле мало калорий, но после приготовления их гликемический индекс растет. Из-за этого эти овощи, например, в составе винегрета могут способствовать образованию жира, предупредила врач.

Еще один коварный продукт — растительные масла, отметила эксперт.

— Многие злоупотребляют полезными растительными маслами. Люди слышали, что они полезны, и используют этого масла слишком много. Но накрутка калорий там довольно высока, — подчеркнула она.

Какие продукты можно есть с истекшим сроком годности

Съедобное несъедобное: какие продукты с истекшим сроком годности можно есть

Черный хлеб, хоть и не такой калорийный, как белый, все равно дает сопоставимую нагрузку на организм, уверена Соломатина. Поэтому, если человек съест политый маслом винегрет и заест его черным хлебом, набор веса неизбежен, предупредила специалист.

Даже свежевыжатый сок не так безобиден, как принято считать, уверена эксперт.