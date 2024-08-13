Хирург раскрыл неприятную правду о вине

Репутация «благородного напитка» сделала вино опаснее водки и пива, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. В разговоре с NEWS.ru специалист уточнил, что злоупотребление этим алкогольным напитком вызывает такую же тяжелую зависимость, как и любое спиртное.

К сожалению, вино не является так называемым благородным напитком, а увлечение им — тяжелая зависимость, требующая срочной медицинской помощи. И пусть вас не вводит в заблуждение обилие литературы про данный напиток и огромное количество сортов. Главное вещество — этанол — травит организм так же, как и в водке, — пояснил врач.

По его словам, «ареол аристократизма» только прокладывает путь к винному алкоголизму. Хирург отметил, что никакой пользы от одного-двух бокалов в день для профилактики инсультов и инфарктов нет. Наоборот, как предупредил врач, вино провоцирует мерцательную аритмию, инсульты, инфаркты и цирроз печени.

Из-за более низкого содержания этанола вино называют «ласковым убийцей», алкоголизм развивается до последней стадии 30-40 лет. Тем не менее нанести вред организму можно намного раньше. У винных алкоголиков диагностируют и провалы в памяти, и агрессивное поведение, как в случае с водкой или пивом. То же касается ухудшения умственных способностей, либидо и так далее. Разрушается личность, — заключил Умнов.

Врач-онколог Иван Карасев ранее рассказал, что алкоголь может спровоцировать развитие различных онкозаболеваний. По его словам, из-за чрезмерного употребления алкоголя могут возникнуть карциномы губы и рак пищевода.