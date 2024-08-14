Доктор объяснил, почему не стоит есть колбасу и сосиски

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию о том, что в твороге, продающемся на Даниловском рынке в Москве, обнаружена трансглютаминаза («народное» название – «мясной клей»). По словам медика, россиянам надо в целом тщательнее следить за своим питанием – это настолько же важно, как отказ от вредных привычек.

© Вести Подмосковья

«Многие беды для здоровья идут как раз от пищевой промышленности. Причем это не только у нас в стране, но и по всему миру, наравне с табаком и алкоголем одинаково», — заявил он в ходе беседы с Общественной Службой Новостей.

Мясников напомнил, что сосиски, сардельки и колбаса, в которых тоже может обнаружиться «мясной клей», с 2015 года официально внесены в список канцерогенов, однако свободно продаются в разных странах мира и с удовольствием потребляются людьми.