Повышенная потребность к сладкому не всегда является простой прихотью: по мнению экспертов, она может указывать на дефицит в организме ряда важных веществ и микроэлементов.

Так, желание полакомиться шоколадкой может говорить о дефиците магния — элемента, участвующем в выработке энергии, помогающем нормализовать работу нервной системы и справляться со стрессом. Чтобы восполнить его запасы, врачи рекомендуют включить в рацион больше морепродуктов, бурого риса, бананов, авокадо, орехов и болгарского перца.

Если же человек особенно тянется к пирожным и круассанам, это может указывать на дефицит триптофана — аминокислоты, участвующей в синтезе «гормона счастья» серотонина. В этом случае стоит обратить внимание на такие продукты, как куриное или индюшиное мясо, молоко, яйца, а также жирную рыбу вроде лосося или скумбрии.

Кроме того, постоянное желание есть в больших количествах любые десерты может свидетельствовать о нехватке хрома — микроэлемента, который отвечает за поддержание баланса инсулина и предотвращает перепады уровня сахара в крови. Для его пополнения полезно есть больше моркови, печени, мяса птицы, брокколи, кукурузы, томатов и свеклы.

По мнению экспертов, избавиться от тяги к сахару поможет постепенное сокращение его количество в рационе, а не заменять сахарозаменителями. Как показывают исследования, привыкание к меньшему потреблению сладкого занимает в среднем от 3 до 6 дней.

Однако, если желание сладкого не проходит даже после отказа от него, а потребность в сладком становится всепоглощающей, это может быть симптомом серьезных нарушений в организме. В таких случаях специалисты рекомендуют обратиться к врачу для комплексного обследования и выявления возможных скрытых дефицитов или заболеваний.

Стоит отметить, что склонность к потреблению сладкого у разных людей может быть обусловлена не только физиологическими, но и психологическими факторами. Например, сладости могут выступать в качестве эмоциональной подпитки, помогая справляться со стрессом, усталостью или депрессией. Поэтому в некоторых случаях важно обратить внимание и на душевное состояние человека.