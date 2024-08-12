Почему после тренировки у нас болят мышцы

Боли и ломота обычно появляются в течение нескольких дней после интенсивных физических усилий и постепенно исчезают. И вот какие механизмы за них отвечают.

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Учёные сходятся во мнении, что за боли в мышцах после тренировки отвечают несколько факторов. После интенсивных физических усилий возникают микроповреждения в мельчайших единицах поперечно-полосатой мышечной ткани — саркомерах. Но болезненными являются не они. Эти повреждения запускают каскад физиологических явлений в часы и дни после интенсивных или необычных физических упражнений. К болезненности же в итоге приводит взаимодействие сразу нескольких механизмов.

Нервная система сама по себе играет главную роль в появлении мышечной болезненности. Ощущение боли возникает только в результате интерпретации ноцицептивных — предупреждающих — сигналов, полученных мозгом.

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Боль в мышцах — это не повод для беспокойства. Обычно она сама проходит через несколько дней.

Лучший способ предотвратить болезненность мышц — это тренироваться постепенно. Мышца — высокоадаптируемый орган, поэтому со временем она привыкает к нагрузкам.

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