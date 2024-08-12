Диетолог посоветовала курильщикам напиток для восполнения витаминов

Отвар шиповника помогает восполнить дефицит витамина С, который может появиться из-за потребления табака, заявила диетолог Елена Соломатина. Полезный для курильщиков напиток она посоветовала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Соломатина указала, что при курении, в том числе пассивном, организм расходует витамин С. Чтобы компенсировать его потерю, она призвала употреблять продукты богатые антиоксидантами, например, пить отвар шиповника.

«Там такое количество витамина С, что даже если часть потеряется, то все равно много останется», — подчеркнула диетолог.

Кроме того, по словам специалистки, хорошо помогают восполнить потерю витамина С черная смородина, перец болгарский и квашеная капуста.

Ранее врач-диетолог Сергей Шкитин предупредил россиян об опасности жареных кабачков. По его словам, если при приготовлении использовать много масла, блюдо станет жирным и будет трудно усваиваться.