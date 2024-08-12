Назван лучший вид тренировок для тех, кто перенес инсульт

Медленные, размеренные упражнения давно рекомендуются для безопасного восстановления после инсульта. Однако результаты новой научной работы показывают, что для некоторых больше подходят высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT).

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Команда учёных в рамках эксперимента случайным образом распределила среди 82 человек, переживших инсульт, два варианта упражнений. Тренировки проводились три раза в неделю в течение 12 недель. Они включали 19-минутную тренировка HIIT (состоящая из 10 1-минутных интервалов высокоинтенсивных упражнений, перемежающихся с девятью 1-минутными интервалами низкой интенсивности) или 30-минутную постоянных упражнений умеренной интенсивности.

В среднем участникам исследования в начале эксперимента было 65 лет. Все они могли ходить и заниматься спортом.

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Специалисты трижды оценивали способность испытуемых ходить и их артериальное давление, жёсткость кровеносных сосудов. Это проводилось до начала исследования, в конце 12-недельного курса упражнений и ещё раз спустя восемь недель.

К концу эксперимента выяснилось, что упражнения HIIT улучшили потребление кислорода в два раза по сравнению с тренировками средней интенсивности. Спустя ещё восемь недель те, у кого были высокоинтенсивные тренировки, всё ещё имели лучшую кардиореспираторную подготовку по сравнению с участниками, у которых была менее интенсивные тренировки.

Проведённое исследование показало, что высокоинтенсивные интервальные тренировки безопасны и эффективны для улучшения физической формы у людей после инсульта.

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