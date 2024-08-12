Перечислены лучшие напитки для подзарядки во время тренировки

Диетолог рассказала, какие напитки повышают уровень энергии и продуктивность во время занятий спортом.

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Молоко. В нём содержится белок, который способствует росту и восстановлению мышц. Также молоко содержит углеводы для энергии и кальций для здоровья костей, состоит на 90% из воды.

Шоколадное молоко. Сахар в нём помогает быстрее пополнять запасы гликогена, а белок способствует восстановлению мышц. Как и в обычном молоке, в шоколадном 90% воды.

Смузи. Диетолог Эми Гудсон рекомендует делать смузи с йогуртом, фруктами и молоком. Фрукты дают натуральные сахара для энергии, а йогурт и молоко — белок и пробиотики.

Готовые к употреблению коктейли с углеводами и белками. Они подходят для быстрого восстановления после тренировки.

Сок кислой вишни. Он уменьшит боль в мышцах, ускорит восстановление.

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Свекольный сок. Он содержит много нитратов, которые помогают улучшить доставку кислорода и приток крови к мышцам. Это повышает выносливость и производительность во время тренировок.

Гранатовый сок. Этот сок улучшает восстановление мышц и уменьшает их болезненность после тренировок. 100-процентный сок из граната может быть и предтренировочным напитком.

Спортивные напитки. Они предотвращают обезвоживание и мышечные спазмы. Рекомендуют их обычно употреблять, когда тренировки длятся 90 минут или дольше или когда люди занимаются в жаркой и влажной среде.

Низкокалорийная электролитная вода. Она отлично подходит для подпитки тела, поддержания баланса электролитов во время занятий спортом.

Вода. Она регулирует температуру тела, смазывает суставы, поддерживает здоровье.

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