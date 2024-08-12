Офтальмолог перечислил виды спорта, полезные при нарушениях зрения

При нарушениях зрения, особенно близорукости, важно выбирать виды спорта, которые не перегружают глаза и не увеличивают нагрузку на сетчатку, а наоборот способствуют улучшению их здоровья, например плавание, волейбол или бадминтон. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог группы компаний BestDoctor, НМИЦ ГБ им. Гельмгольца Мария Белова.

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«Улучшают состояние глаз виды спорта на свежем воздухе: прогулки, бег, велосипед, волейбол, бадминтон. Они стимулируют аккомодацию (способность глаз фокусироваться на предметах на разном расстоянии), так как человек постоянно переводит зрение с близких объектов на дальние. Также они укрепляют мышцы глаз и создают условия для синтеза дофамина, который замедляет рост глаза и стабилизирует близорукость», – рассказала врач.

Также, по словам Беловой, аккомодацию улучшает занятие пинг-понгом за счет быстрого перемещения взора с ближних на дальние расстояния. Кроме того, людям с проблемами зрения также рекомендовано плавание. Оно сочетает в себе физическую активность и отдых для глаз, так как в воде снижается нагрузка на зрение.