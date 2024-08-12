Тренер объяснил, как часто нужно плавать для похудения

Плавание — занятие с низкой интенсивностью. Это значит, что оно щадяще воздействует на суставы, снижает риск возникновения травм, подходит для людей с артритом или другими проблемами с суставами. Эффективно для похудения плавание за счёт сопротивления воды.

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Тренер Джаррод Ноббе отметил, что плавание сочетает в себе кардио, силовые тренировки и тренировки на выносливость. Когда вы плаваете, все ваше тело находится в движении, что означает, что вы одновременно задействуете несколько групп мышц. Эта тренировка на все тело помогает сжигать калории быстрее, чем многие другие виды упражнений. Нельзя забывать и об эффективности сопротивления воды.

Кроме того, плавание очень универсально и может быть адаптировано к любому уровню физической подготовки.

Если вы хотите при помощи плавания сбросить вес, то главное здесь — последовательность. Старайтесь плавать не реже трёх-четырёх раз в неделю, чтобы увидеть заметные результаты. При этом каждое занятие должно длиться 30−60 минут в зависимости от вашей физической подготовки и вашего графика.

Попробуйте включить в программу тренировок различные гребки, интервалы и упражнения, подходящие для бассейна, такие как аквааэробика или силовые тренировки. Помните, что лучшая тренировка — та, которая вам нравится и которой вы можете постоянно придерживаться.