Эндокринолог развеял популярный миф о диете

Опытным путем доказано, что урезание калорийности питания не мешает оставаться активным, заявила в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова, ссылаясь на исследование международной группы ученых. По ее словам, врачи проверили это на мышах.

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"И диета никак не повлияла на активность. Грызуны ежедневно пробегали в среднем такую же дистанцию и с такой же скоростью как раньше. Единственное отличие — при снижении калорийности рациона на 40% подопытные потеряли около 4% массы. Но так и должно быть, в том числе у людей", — написала Павлова.

Ранее Павлова рассказывала, что если постоянно пренебрегать качественным сном, то может возникнуть тревожное расстройство. Из-за нерегулярного сна также могут появиться депрессия, гипертония и ожирение. Кроме того, если спать меньше или сильно больше восьми часов, можно сбить биологические часы, что повлияет на функциональность всего организма.

До этого клинический психолог Артем Тараянц предупредил, что ночные кошмары могут сниться из-за неудобной позы или абьюза. Он отметил, что женщинам в ситуации с домашним насилием зачастую снится гигантское насекомое, которое пытается их съесть, а жертвы мужского абьюза во снах сталкиваются с гневом толпы и осуждением. Тем, кто переживает психологический кризис, связанный с сепарацией от матери, в ночных кошмарах является мощная воронка, которая засасывает человека, отметил Тараянц.