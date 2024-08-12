«Профилактика рака, сахарного диабета». Эксперт высказался о пользе меда

Научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева в эксклюзивной беседе с RuNews24.ru высказала свое мнение об этом продукте.

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«Свойства меда имеют широкий спектр своего воздействия на организм человека. О свойствах меда упоминается в деяниях Пророков и Посланников монотеизма: им лечили, его потребляли в пищу, добавляли в различные блюда и выпечку. На Руси мед ценился на вес золота, потому неудивительно, что так много традиционных продуктов появляется в кухне славян. В состав меда входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Мед помогает организму в защите от хронического воспаления, его употребляют для профилактики рака, сахарного диабета и атеросклероза. Зачастую мед применяют в противовирусных и противопаразитарных целях», - рассказала эксперт.

Добавим, что мед является источником природной энергии, способствует укреплению иммунной системы, улучшает пищеварение, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Мед положительно влияет на уровень холестерина, снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он также способствует поддержанию зрения, защищает клетки от свободных радикалов и улучшает общее состояние организма.

Однако стоит помнить, что мед — это высококалорийный продукт, поэтому его употребление должно быть умеренным.