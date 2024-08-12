Диетолог рекомендовал курильщикам пить отвар шиповника

Это позволит восполнить дефицит витамина С, который наблюдается у людей с вредной привычкой.

© unsplash

Полезна также чёрная смородина и квашеная капуста.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.

«При курении, а также при пассивном курении у человека расходуется витамин С. Его надо потом компенсировать. Например, можно компенсировать антиоксидантами. Но их пить тоже надо с умом. У курящего распад витамина С идёт гораздо больше, чем у некурящего. Витамин С легко принимается в виде отвара шиповника. Там такое количество витамина С, что даже если частично потеряется, то много останется. Чёрная смородина, перец болгарский и квашеная капуста — это хорошие источники витамина С».

Ранее диетолог назвала симптомы дефицита витаминов А, B, C и D.