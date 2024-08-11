Почему недиетический продукт помогает сбросить вес

Но дело совсем не в том, что это низкокалорийный продукт. Наоборот, в 100 г такой рыбы — 219 ккал. В треске их, например, всего 90. Но особенность в другом — употребление сёмги помогает контролировать аппетит. Главное — не перестараться с количеством, хоть это и очень полезный продукт.

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Как сёмга помогает похудеть

У сёмги хороший состав микроэлементов и витаминов. Есть два, которые полезны не только для организма, но и красивой фигуры.

Хром. В 100 г сёмги содержится 100% его суточной потребности. Благодаря им этот продукт и помогает сдерживать аппетит. Это доказали многочисленные исследования, сообщила к. м. н., врач-диетолог Екатерина Бурляева.

Селен. Он помогает наладить работу щитовидной железы и участвующего в синтезе тестостерона, который в том числе помогает похудеть.

Сколько есть сёмги

Диетолог порекомендовала съедать в день не больше 1–2 тонких кусочков. Идеальное время — завтрак или первая половина дня.

Важное значение имеет то, с чем вы будете её сочетать.

«Например, даже небольшой тост из цельнозернового хлеба с авокадо и слабосолёной семгой для некоторых людей может дать уже четверть рекомендуемой суточной калорийности», — предупредила специалист в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Лучше всего есть сёмгу вместе с овощами.

Как выбрать сёмгу

Первое, на что стоит обратить внимание, — цвет рыбы. Если она чрезмерно ярко-красная или розовая — не исключено, что содержит красители. По каким ещё параметрам проверить сёмгу, рассказало Роскачество. Читайте здесь.