Зачем есть лисички сырыми

После белых грибов популярностью пользуются лисички. В народе считается, что эти грибы не накапливают радиацию, а выводят ее. Еще считается, что лисички можно есть сырыми. Так ли это на самом деле?

Стоит отметить, что при температуре выше 40–50 градусов лисички теряют все свои полезные свойства. Они считаются сильнейшим противопаразитарным препаратом. Эти грибы выводят тяжелые соли, помогают при вирусных инфекциях и ангине.

Лисички нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют мышцы, улучшают зрение, кожу, ногти и волосы. Это натуральный антибиотик, который полезен для печени, ЖКТ и поджелудочной железы.

При употреблении мякоти сырых лисичек в организме человека моментально погибают паразиты. Этому способствует полисахарид хиноманноза, которые не вреден для человека. Тем временем бета-глюкан укрепляет иммунитет. Поэтому ученые утверждают, что сырые лисички можно есть.

Однако они противопоказаны беременным и кормящим женщинам, при заболеваниях ЖКТ и аллергии. Также воздержитесь от употребления грибов, которые растут на грязной территории, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что шампиньоны — одни из любимых грибов гурманов. С этими грибами любое блюдо приобретает яркий оттенок. Для правильной консистенции и аромата их нужно правильно обжарить. Однако вот какую ошибку допускают многие хозяйки.