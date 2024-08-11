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Зачем есть лисички сырыми, кому это делать нельзя: ответ удивит грибников

После белых грибов популярностью пользуются лисички. В народе считается, что эти грибы не накапливают радиацию, а выводят ее. Еще считается, что лисички можно есть сырыми. Так ли это на самом деле?

Зачем есть лисички сырыми
© РИА Новости

Стоит отметить, что при температуре выше 40–50 градусов лисички теряют все свои полезные свойства. Они считаются сильнейшим противопаразитарным препаратом. Эти грибы выводят тяжелые соли, помогают при вирусных инфекциях и ангине.

Лисички нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют мышцы, улучшают зрение, кожу, ногти и волосы. Это натуральный антибиотик, который полезен для печени, ЖКТ и поджелудочной железы.

При употреблении мякоти сырых лисичек в организме человека моментально погибают паразиты. Этому способствует полисахарид хиноманноза, которые не вреден для человека. Тем временем бета-глюкан укрепляет иммунитет. Поэтому ученые утверждают, что сырые лисички можно есть.

Однако они противопоказаны беременным и кормящим женщинам, при заболеваниях ЖКТ и аллергии. Также воздержитесь от употребления грибов, которые растут на грязной территории, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что шампиньоны — одни из любимых грибов гурманов. С этими грибами любое блюдо приобретает яркий оттенок. Для правильной консистенции и аромата их нужно правильно обжарить. Однако вот какую ошибку допускают многие хозяйки.

ЗОЖ