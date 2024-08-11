Сегодня существует множество различных способов приобщиться к спорту. Одного только фитнеса — десятки видов. Как правильно вести здоровый образ жизни, «Вечерней Москве» рассказала врач общей практики Ирина Давыдова.

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В первую очередь важно понимать, что вести здоровый образ жизни и заниматься спортом можно и без записи на занятия по фитнесу или в тренажерном зале. В принципе, почти все упражнения, которые там выполняются, можно делать дома или во дворе. Но занятия фитнесом все-таки несут пользу. Помимо создания полезной привычки и закрепления ее в коллективе с хорошим настроением и с положительной мотивацией, есть и другая, самая важная польза. Это возможность обучиться у профессионального тренера правильно себя нагружать.

Новички часто думают, что, чтобы похудеть или подкачаться, нужно просто тренироваться как можно чаще и с максимальной нагрузкой. Но на самом деле это очень опасно. В первую очередь стоит понять, что никогда не следует заниматься физической нагрузкой до того момента, пока не закончатся вообще силы.

Секрет успеха — начать с малого. Чередовать упражнения на разные группы мышц, отдыхать между подходами. Во время группового занятия фитнесом нет ничего постыдного в том, чтобы не держать общий темп и иногда давать себе передохнуть, если чувствуете, что вот-вот станет плохо. Важно не сходить на занятия три раза и выкачать там из себя все, а заниматься спокойнее, но регулярно. Тогда организм постепенно привыкнет к нагрузкам, и вы себе не навредите.

Во время тренировок стоит помнить и о воде. Но, вопреки распространенному мнению, пить очень много тоже вредно. Есть определенный способ правильно пить воду: за час до тренировки выпить 200–400 миллилитров, в процессе занятия же выпить около литра воды. Больше не стоит. И делать это надо обязательно маленькими глотками. Иначе вы рискуете нарушить водно-солевой баланс в организме. И после тренировки в течение часа стоит выпить еще пол-литра. Обязательно занимайтесь спортом, но не перегружайте себя!

Человек собаке друг

Отличный формат фитнеса для тех, кто предпочитает занятия на свежем воздухе, — каникросс. Это бег с собакой, но питомец не на поводке, а пристегнут к хозяину при помощи шлейки с ошейником и пояса, который крепится на бедрах. Задача собаки в каникроссе — не просто бежать рядом, но и тянуть хозяина. Эта методика развивает мускулатуру и укрепляет сердце Час интенсивного бега позволит вам сжечь более 500 калорий.

Гибкий и ловкий

Одна из популярных тренировок в фитнесе называется флекс, что в переводе на русский — «гибкость». Это большой комплекс упражнений, рассчитанный на растяжку всего тела. Час такого занятия сожжет немного калорий, около 150–200. Зато после регулярных занятий вы станете гибкими.

Дышите полной грудью

В фитнесе существует и множество дыхательных практик. Одна из самых знаменитых — бодифлекс. В ее основе лежит теория о том, что естественным сжигателем жировых отложений выступает кислород. А в повседневной жизни мы постоянно страдаем от его нехватки, потому что не используем легкие на максимум. Если начать регулярно заниматься бодифлексом, то через месяц возможно даже «сбросить с себя» лишний размер одежды. Но заниматься этим стоит очень осторожно, и исключительно с грамотным тренером. Ведь при всей кажущейся простоте — правильно дышать очень сложно.

Подойдет новичкам

Популярным видом фитнеса является пилатес. Идеальным для начала будет мат-пилатес, он же пилатес на коврике. Все упражнения выполняются на полу. Сжечь за тренировку можно около 100–150 калорий. Отличный старт для новичков.

Танцы со штангой

Один из лучших способов стать сильнее и сжечь много калорий — памп-аэробика или боди-памп. Памп можно перевести как «качать» или «нагнетать». Это ритмичные силовые упражнения, как правило, со штангой. Их предложил новозеландский легкоатлет Филипп Миллс в начале 1990-х. Суть не в том, чтобы стараться поднимать наибольший вес, а выполнять упражнения в ритм. За час тренировки можно сжечь 600 и даже 800 калорий.

Давай полетаем

Для любителей полетов существует аэройога. Это сочетание традиционной йоги и воздушной акробатики, где упражнения выполняют с использованием специального гамака, подвешенного к потолку. Такие занятия позволяют расслабить мышцы и вытянуть спину. Но это и очень травмоопасно, поэтому во время занятия кто-то обязательно должен вас страховать, лучше, чтобы тренер.

Для хорошей осанки

Для знатоков пилатеса существует продвинутое направление реформер-пилатес. Занятия им требуют наличия специального тренажера — реформера. Он представляет собой платформу с кареткой, которая скользит по рельсам и оборудована пружинами. Занятия на нем эффективны для коррекции осанки, повышения гибкости. Но сжечь много калорий не получится, всего в районе 200.

Баланс разума и тела

Существует и фитнес-йога. За основу она берет древние индийские духовные практики. Главная цель таких занятий — достичь единения разума и тела. Фитнес-йога позволяет не только привести себя в порядок, но и расслабиться морально. Занятия фитнес-йогой часто проводятся в парках столицы. На них можно сбросить от 100 до 300 калорий, в зависимости от интенсивности.

Айда на мяч!

Отличный способ похудеть, подкачать живот и ягодицы — занятия на фитболе. Это специальный большой резиновый мяч для фитнеса. Упражнения на фитболе помогают эффективно привести фигуру в порядок. За час занятий можно сжечь 400 калорий. А за месяц — потерять до 2–3 килограммов.

Я буду долго гнать велосипед

Еще одна разновидность фитнеса — сайкл. Это занятия на специальном велотренажере. За час можно сжечь до 500 калорий. Заниматься лучше под присмотром тренера, чтобы не перегрузиться.

ЛУЖНИКИ ПРИГЛАШАЮТ

Московский день физкультурника широко отметят в Лужниках 10 и 11 августа. Для гостей будут работать18 тематических зон, посвященных пляжному футболу и волейболу, настольному теннису, бадминтону, шахматам, фрисби и другим видам спорта. Гости смогут принять участие в соревнованиях и мастер-классах, понаблюдать за турнирами и чемпионатами, увидеть показательные выступления атлетов и пообщаться с ними. 10 августа в 17:00 на главной сцене выступят популярные российские музыканты — группа «Пицца», Митя Фомин и Mary Gu. Хедлайнером следующего дня станет российская поп-группа 5sta Family. В 19:30 музыканты исполнят свои самые известные композиции. Кроме того, для детей и взрослых проведут групповые тренировки по зумбе. Они пройдут под композиции кавер-группы «Руки Вверх Band».

ЛЕЧИТ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Знаменитый вид фитнеса — пилатес — появился еще в начала XX века. Его создатель — немецко-американский тренер Джозеф Пилатес. Он был очень болезненным ребенком: страдал от астмы, рахита и ревматической лихорадки. Но благодаря физкультуре смог оздоровить себя. В дальнейшем он разработал восстановительную систему упражнений и тренировок для реабилитации солдат. Они и получили название пилатес. Сейчас эти методики широко применяются почти в любом фитнес-клубе мира.