Диетолог перечислил лучшие продукты, снижающие риск рака

Вылечить рак продуктами питания невозможно, так как онкология представляет собой мутацию клеток. Однако есть те, которые могут потенциально помочь предотвратить заболевание. Это брокколи, морковь, фасоль, ягоды, чеснок, орехи, оливковое масло, жирные сорта рыбы, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

«Пейте чай, ешьте рыбу и брокколи с фасолью, не отказывайтесь от ягод, фруктов и овощей. Соблюдайте принципы сбалансированного питания и поддерживайте здоровый образ жизни», – передает слова Семирядова «Комсомольская правда».

Диетолог подчеркнул, что некоторые продукты обладают противораковым эффектом. Они способны защитить клетки и их ДНК от повреждений, такой процесс значительно снижает риск развития онкологических заболеваний.

Одним из наиболее полезных продуктов, способствующих профилактике рака, является брокколи. Овощ содержит растительное соединение сульфорафан, который доказал свою эффективность в защите клеток от колоректального рака и рака молочной железы.

Бета-каротин, содержащийся в моркови, является мощным антиоксидантом, который снижает риск развития онкологии желудка и простаты.

На третьем месте стоит фасоль с большим количеством клетчатки. Настоящим суперфудом являются ягоды с их антоцианами и растительными пигментами, особенно полезны черника, малина, смородина, земляника.

Эффективным будет употребление 20 граммов орехов ежедневно. Также антиоксидантными и противовоспалительными свойствами обладает оливковое масло. Всего одна ложка в день снижает вероятность смерти от онкологии на 17 %. Рекомендуется употреблять также от одной до трех в день чайных ложек куркумы. В сочетании с черным перцем усвоение будет значительно лучше.

Действующее вещество аллицин, содержащееся в чесноке, способно убивать раковые клетки, однако людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, следует употреблять продукт с осторожностью, так как он может раздражать слизистые оболочки.

Для восполнения дефицита жирных кислот и профилактики рака необходимо несколько раз в неделю есть жирные сорта рыбы: сюда относятся селедка, скумбрия, лосось.

Из напитков следует отдать предпочтение богатому полифенолами зеленому чаю.