Перечислены полезные для организма человека свойства винограда

Результаты исследований показывают, что виноград приносит пользу для микрофлоры. И это не единственное преимущество для здоровья этого фрукта.

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Антиоксиданты. В кожице чёрного винограда содержится ресвератрол. Это вещество нейтрализует свободные радикалы, ускоряющие старение.

Противовоспалительные свойства. Виноград полезен при воспалительных заболеваниях.

Избавление от токсинов. Виноград поддерживает здоровье печени, почек.

Польза для сердца. Калий в составе винограда снижает кровяное давление. Помимо этого, виноград полезен для артерий и сердца.

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Помощь при гипертонии, артрите, подагре. Особенно полезно есть виноград при подагре, высоком уровне содержания мочевой кислоты, мочекаменной болезни, повышенном давлении.

Выведение жидкости из организма. Благодаря винограду это происходит естественным путём.

Польза для зрения. В винограде есть антоцианы. Они надолго сохраняют остроту зрения, защищают от катаракты.

Средство от морщин. Виноград замедляет появление морщин.