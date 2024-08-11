Фитнес-эксперт назвал самые результативные «прыжковые» занятия

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский решил рассказать, какие "прыжковые" направления фитнеса существуют и чем они могут быть опасны.

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Многим из нас знакомы так называемые "батутные центры". Это специальные помещения, оборудованные профессиональными батутами для отработки прыжков и трюков. Причем прыжки на батуте – это не просто развлечение для детей и их родителей. Это профессиональный спорт и олимпийская дисциплина, которая вошла в программу игр в 2000 году.

Ну а раз это полноценный спорт, не удивительно, что многие дети, которые изначально приходят "поиграть", начинают заниматься прыжками серьезно.

Но одно дело – дети, другое – взрослые, для которых батут может обернуться серьезной травмой, особенно, если нет хорошей физической подготовки.

Поэтому возникает вполне логичный вопрос: так ли актуальны "прыгучие" тренировки для взрослых и на какое направление стоит обратить внимание (ведь помимо батутов, существуют и другие, похожие, занятия). Давайте разбираться.

Батутные центры

Как я сказал выше, прыжки на батуте – серьезная спортивная дисциплина. Смысл занятий сводится к тому, что строго в присутствии тренера человек выполняет ряд упражнений, основная задача которых – развитие координации и проработка большого мышечного массива. Если тренер грамотный, то он подбирает нагрузки в зависимости от уровня подготовки клиента и возможных противопоказаний. При этом практически все упражнения выполняются без прыжков. Их задача – развитие баланса.

Другими словами, если рассматривать такой вариант тренировок, то он вполне допустим, так как не несет серьезных рисков получить травму позвоночника при отработке прыжковой техники.

Но у занятий в батутном центре есть один серьезный недостаток: их крайне мало, что создает определенные неудобства при желании регулярно заниматься. К тому же стоимость урока выше, чем средняя цена за персональные тренировки по фитнесу.

Джампинг-фитнес

Интересное направление, которое часто можно встретить в ряде столичных клубов. По-сути, это занятия на мини-батутах, под музыку и с тренером. Смысл занятий сводится к постоянной прыжковой работе с выполнением разных упражнений. Чтобы занимающейся не упал, у батута есть рукоятка, за которую держатся на протяжении всего занятия.

Получается разновидность аэробных групповых уроков. В чем плюсы направления? Во-первых, это высокая интенсивность, так как прыжки выполняются постоянно на протяжении всего урока. Что, в свою очередь, дает хороший эффект с точки зрения сжигания калорий. Во-вторых, так как человек все время подпрыгивает, в работу включается большой мышечный массив, а также развивается координация.

В-третьих, в отличие от батутных центров, нет рисков высокого выпрыгивания, а значит и нагрузка на суставы и позвоночник существенно снижается.

К недостаткам же можно отнести:

Высокую нагрузку на икроножные мышцы, что может спровоцировать их рост, а это не всегда желательно (эстетически), особенно для прекрасной половины человечества;

Постоянная работа мышц ног нежелательна при варикозной болезни – такие нагрузки могут существенно ухудшить состояние. Соответственно, при наличии "звездочек" на ногах важна консультация специалиста;

Постоянные прыжки, даже в незначительной амплитуде – это так называемая "ударная" нагрузка на суставы и позвоночник. А это значит, что людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также при избытке веса тела к таким тренировкам нужно подходить максимально осторожно. В идеале, отдать предпочтение более безопасным направлениям (например, занятиям в воде).

Кенгуру-прыжки

Это сравнительно новое направление в фитнесе, которое представляет из себя прыжковые тренировки в специальной обуви с пружинами. Его сторонники утверждают, что благодаря такой обуви нагрузка на опорно-двигательный аппарат незначительная, при этом сам актив настолько интенсивный, что за час занятий можно сжечь до аж 1000 калорий. Что на самом деле звучит очень противоречиво.

Если предположить, что в работу включается большой мышечный массив, то несложно догадаться, что и ударная нагрузка в таком объеме работы очень высокая. То есть может возникнуть так называемый "накопительный эффект" перенапряжения, который и в состоянии спровоцировать травму. Более того, интенсивность нагрузок настолько высокая, что они явно противопоказаны для людей с избытком веса тела, с плохой физической подготовкой и с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы. Другими словами, "кенгуру-тренировки" – направление только для подготовленных.

Также нужно учитывать, что чаще занятия проводят на улице, ведь для их выполнения нужно много пространства, а также покрытие, которое не будет испорчено пружинами. То есть, мы можем говорить о том, что тренировки носят сезонный характер, что не очень удобно для людей увлекающихся.

Подводя итог: любые виды прыжковых направлений имеют ряд ограничений, которые важно учитывать, если вы хотите их попробовать. В любом случае, это что-то новое и даже необычное. Поэтому попробовать стоит, если есть допуск от врача.