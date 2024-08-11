По мере старения нам нужно всё больше заботиться о питании. Диетологи объяснили, от каких привычек лучше отказаться в возрасте 60+.

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Нехватка белка. Именно белок сохраняет мышечную массу, силу, здоровье костей. Также он, по словам Кортни Д’Анджело, врача, сертифицированного диетолога, отлично борется с лишним весом. После 60 лет возрастает риск потери костной массы, причём этот процесс ускоряется при недостаточном потреблении белка. Ешьте больше таких продуктов, как курица, индейка, говядина, лосось, яйца.

Недостаток воды. С возрастом чувство жажды притупляется. Поэтому те, кому за 60, чаще страдают от обезвоживания по сравнению с молодыми.

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Поздние ужины. Часто они включают различную вредную еду. Переедание на ночь связывают с набором лишнего веса, развитием диабета, колебанием уровня сахара в крови.

Диета с низким содержанием клетчатки. Нерастворимая клетчатка помогает выводить из организма вредные вещества, а растворимая питает полезные бактерии, которые обитают в кишечнике. Об этом сказала диетолог Кара Ландау. Для получения достаточного количества клетчатки добавьте в рацион ягоды, яблоки, овсяные хлопья, бобовые, нут.