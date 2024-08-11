Бег по утрам: почему сперва необходимо проконсультироваться с кардиологом

Решились бегать по утрам — обратитесь к врачу. Как может навредить популярная физическая активность
Кардиолог Копылов: перед тем как начать бегать, надо сходить к врачу. Спорт, бесспорно, полезен для здоровья, но, если что-то делать неправильно, можно только навредить себе. Плюс может быть так, что бег в принципе не подходит человеку по состоянию здоровья. Подробнее рассказал д. м. н., кардиолог, профессор, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.
Нагрузка при беге должна быть умеренной. Определить её можно, попробовав в процессе разговаривать. Если вы спокойно можете это делать — темп ваш.
«Если не можете, то эта нагрузка не для вас. В случае когда при умеренной нагрузке человек начинает задыхаться, однозначно нужно показаться врачу», — рассказал врач.
Определить подходящую вам нагрузку более капитально поможет врач-кардиолог. Обязательно посоветоваться с ним нужно страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями — например, если была операция на сердце или инфаркт миокарда.
На приёме у специалиста вам сделают простой нагрузочный тест или с оценкой потребления кислорода. Кроме этого, нужно пройти УЗИ сердца и электрокардиограмму.
Если в результате выявят проблемы, кардиолог может порекомендовать другой вид активности, например ходьбу с палками.
Наглядный пример того, как человек активными тренировками навредил здоровью, — житель Кемерова. Он бегал по 10 км в день и заработал тромбоз. Рассказали его историю здесь.