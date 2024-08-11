Бег по утрам: почему сперва необходимо проконсультироваться с кардиологом

Кардиолог Копылов: перед тем как начать бегать, надо сходить к врачу. Спорт, бесспорно, полезен для здоровья, но, если что-то делать неправильно, можно только навредить себе. Плюс может быть так, что бег в принципе не подходит человеку по состоянию здоровья. Подробнее рассказал д. м. н., кардиолог, профессор, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

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Нагрузка при беге должна быть умеренной. Определить её можно, попробовав в процессе разговаривать. Если вы спокойно можете это делать — темп ваш.

«Если не можете, то эта нагрузка не для вас. В случае когда при умеренной нагрузке человек начинает задыхаться, однозначно нужно показаться врачу», — рассказал врач.

Определить подходящую вам нагрузку более капитально поможет врач-кардиолог. Обязательно посоветоваться с ним нужно страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями — например, если была операция на сердце или инфаркт миокарда.

На приёме у специалиста вам сделают простой нагрузочный тест или с оценкой потребления кислорода. Кроме этого, нужно пройти УЗИ сердца и электрокардиограмму.

Если в результате выявят проблемы, кардиолог может порекомендовать другой вид активности, например ходьбу с палками.

Наглядный пример того, как человек активными тренировками навредил здоровью, — житель Кемерова. Он бегал по 10 км в день и заработал тромбоз. Рассказали его историю здесь.