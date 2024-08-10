Специалисты назвали продукт, который снижает уровень «плохого» холестерина

При регулярном употреблении миндального ореха снижается уровень «плохого» холестерина в организме. Этот орех содержит около 70 калорий на 10 граммов и может оказывать положительное влияние на липидный профиль организма, способствуя снижению уровня липопротеинов низкой плотности, известного как «плохой» холестерин.

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Специалисты заявили, что регулярное добавление в рацион миндаля способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. В миндале содержатся мононенасыщенные жиры, растительные стеролы и антиоксиданты, которые могут поддерживать здоровье сердца.

Кроме того, ученые отметили, что порции орехов должны быть небольшими, чтобы не перегружать организм калориями, пишет «Ставрополь Медиа».

Также названы три продукта, полезных для сердца и снижающих уровень «плохого» холестерина. Одним из лучших вариантов являются полезные углеводы. Хотя у многих углеводы могут ассоциироваться с негативными последствиями для здоровья, некоторые представители этой группы на самом деле невероятно полезны для сердечно-сосудистой системы.