Диетолог назвал суточную норму потребления овощей

Овощи являются неотъемлемой частью сбалансированного рациона, потому что содержат большое количество полезных витаминов и минералов. Помимо этого, они богаты клетчаткой, что способствует повышению иммунитета и улучшению работы ЖКТ. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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По ее словам, овощи и зелень богаты витаминами, микроэлементами, антиоксидантами и флавоноидами.

"Любые овощи улучшают пищеварение, выравнивают баланс микробиоты, повышают уровень полезных бактерий в кишечнике (от которого зависят иммунитет и общее состояние человека), способствуют снижению уровня холестерина и нормализации глюкозы в крови. Также влияют на усвоение витаминов и микроэлементов, потому что в них содержится большое количество клетчатки", — рассказала специалист.

Недостаток овощей в рационе питания неизбежно ведет к проблемам со здоровьем, поэтому их необходимо есть каждый день в небольших количествах, предупредила эксперт.

"Для взрослого человека достаточно съедать всего 200 грамм овощей ежедневно. Если есть их реже или не есть вовсе, снизится иммунитет. Также заживление порезов, царапин, прыщей и ссадин будет длиться дольше, а процесс переваривания пищи усложнится, потому что организм не будет получать клетчатку", — предупредила Писарева.

По мнению специалиста, чтобы получить как можно больше полезных веществ, лучше включать в рацион овощи разных цветов. Среди таких:

Брокколи;

Шпинат;

Морковь;

Цветная капуста;

Помидор.

Во второй половине лета начинается сезон черники. Диетолог рассказала, что большое количество антиоксидантов в ягоде позволяет сохранить молодость, замедлить воспалительные процессы в организме и сохранить зрение.