Диетолог рассказал, как есть больше овощей

ВОЗ рекомендует каждый день есть не менее 400 граммов овощей. Как и зачем включать овощи в рацион, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, амбассадор бренда ALTARIA Эльвина Док.

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По ее словам, ежедневное потребление овощей помогает поддерживать вес в норме, снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочевыводящей систем. Овощи богаты органическими кислотами, клетчаткой, способствующей лучшему перевариванию пищи и усвоению белка.

«Чтобы привить привычку есть больше овощей, важно понимать их пользу. Мы без сомнений чистим зубы каждое утро, чтобы не обращаться к стоматологу с кариесом. Так и с овощами — нужно осознать, что они необходимы для регулярного стула, комфортного пищеварения, обогащения рациона сезонными витаминами и минералами. Они являются лучшими натуральными добавками для нашего рациона», — отметила Док.

Эксперт рекомендует разделять овощи и зелень равномерно в течение дня: примерно 80 граммов на завтрак, 150-180 г — на обед и 200-250 г — на ужин.

«Блюдо невозможно испортить зеленью и овощами — даже в простой утренний омлет вы можете добавить горсть петрушки и томатов», — подчеркнула Док.

Еще один способ увеличить потребление овощей — использование натуральных приправ и нерафинированных растительных масел.

«Масла являются проводниками вкуса и особенно в зимний период, когда овощи не сезонные и безвкусные — это решение. Добавив в блюдо масла, вы сделаете вкус более насыщенным. Клетчатка из овощей и полезные жиры нерафинированных масел — отличное сочетание», — сказала Док.

Врач особенно выделила необычные позиции масел для придания рациону разнообразия — масло авокадо, кедровое, кунжутное. Для включения овощей в рацион рекомендуется хранить их на видном месте.

«В холодильнике храните на самом видном месте. Поставьте овощи на обеденный стол, особенно в выходные, чтобы они были всегда под рукой», — посоветовала специалист.

Важно также разнообразить способы приготовления: овощи можно не только отваривать или тушить, но и запекать, готовить на гриле или использовать для рататуя. Например, рататуй — отличное блюдо, которое экономит время и радует вкусом.

«Выделите раз в неделю день оптимизации: нарежьте любимые овощи кубиками или слайсами и заморозьте их в специальных zip-пакетах. Это сэкономит куча времени и сделает процесс приготовления еды более удобным и простым в будни», — рекомендует диетолог.

Таким образом, регулярное потребление овощей и правильная организация их хранения и приготовления помогут привить здоровые пищевые привычки и обогатить рацион полезными веществами.