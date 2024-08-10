Проктолог рассказал о вредных «сидячих» профессиях

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Проктолог Антон Симонов рассказал нижегородцам о вредных «сидячих» профессиях. Он также дал некоторые рекомендации для хорошего самочувствия. Об этом написал главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

В список врача входят такие профессии, как бухгалтера, экономисты и маркетологи.

Практически все свое рабочее время они проводят за компьютером и на совещаниях — в статичном сидячем положении, что неминуемо нарушает кровообращение в органах малого таза, — подчеркнул Симонов.

Он отметил, что необходимо делать ежечасные перерывы, вставать и разминать ноги. Кроме того, не помешает регулярная физическая нагрузка, до 10 тысяч шагов в день или занятия в тренажерном зале. Также, по словам специалиста, избежать тромбообразования в венах поможет прохладный душ для ног вечером, он повышает тонус вен.

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